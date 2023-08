Eurostat: semplice strumento on line per conoscere l’Europa. Dati e curiosità su popolazione, economia, ambiente

“Se vuoi iniziare a esplorare il mondo delle statistiche, Eurostat ha lo strumento di visualizzazione perfetto per te: ‘Il mio paese in una bolla’”. La proposta viene dal sito dell’Ufficio statistico della Commissione europea. “Questo strumento è stato creato per i principianti”, così pure per le scuole, “rendendo le statistiche divertenti” e di facile accesso. Le “bolle” coprono un’ampia gamma di dati, dalla popolazione all’economia e all’ambiente, “offrendo a tutti gli utenti, non solo agli studenti, un vasto parco giochi statistico”. Il capitolo “Persone”, ad esempio, include i dati sulla popolazione per età, giovani e anziani, speranza di vita, disoccupazione giovanile, povertà e turismo; “Economia” include il Pil pro capite, i prezzi e la spesa alimentare, la spesa pubblica e il livello dei prezzi; e “Ambiente” copre dalle energie rinnovabili ai rifiuti, dalle aree agricole biologiche alle auto elettriche.

Si scopre ad esempio che l’Italia è il Paese con la media d’età più alta fra la popolazione europea; che la popolazione più giovane si trova in Irlanda e la più anziana in Italia; per quanto riguarda la disoccupazione giovanile il record spetta alla Grecia, seguita da Spagna e Italia. Per quanto attiene la popolazione a rischio povertà, Romania e Bulgaria sono i Paesi più esposti.