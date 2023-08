Libri: diocesi Gaeta, si presenta stasera a Fondi “Il grido della Pace” di Andrea Riccardi. Interverrà il vicepremier Tajani

Sarà presentato stasera, alle 20, il libro di Andrea Riccardi, dal titolo “Il grido della Pace”, nel chiostro di San Domenico, a Fondi. Ne discutono con l’autore il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, il presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, mons. Vincenzo Paglia, l’arcivescovo di Gaeta, mons. Luigi Vari, il direttore del Tg, Antonio Preziosi, e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Confrontandosi con l’autore e con gli altri ospiti, il vicepremier si soffermerà in particolare sulla guerra in Ucraina, il ruolo dell’Italia e le iniziative di pace, a partire da quella promossa da Papa Francesco.