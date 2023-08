Diocesi: Reggio Emilia-Guastalla, revocata idoneità insegnamento religione cattolica a indagato per abusi

“In relazione a notizie di stampa relativamente ad indagini in corso presso la Procura della Repubblica di Rimini e riguardanti il già responsabile provinciale di Gioventù studentesca di Reggio Emilia, la diocesi precisa che nelle scorse settimane, a fronte della sospensione di ogni incarico educativo all’interno di Comunione e liberazione, all’indagato è stata revocata l’idoneità all’insegnamento della religione cattolica”. Lo si legge in una nota diffusa dalla diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, firmata da Corrado Zoppi, portavoce della Commissione per la tutela dei minori e componente dell’Ufficio Scuola. “Nel rinnovare la nostra attenzione e il nostro ascolto alla famiglia e nel ribadire la fiducia nell’operato della Magistratura, la diocesi manterrà ogni più opportuna vigilanza: infatti ‘come Chiesa ci sentiamo tutti chiamati in prima persona a una profonda reazione morale, a promuovere e testimoniare la vicinanza a coloro che sono stati feriti da un abuso’ (Linee guida, 2019)”.