Meeting Rimini: domani “Ditelo sui tetti” a webinar su riforma fiscale. Menorello, “al centro famiglia e no profit contro inverno demografico”

Mentre la riforma fiscale attende i fondamentali decreti legislativi che conterranno la vera e propria nuova disciplina del fisco italiano, domani il network “Ditelo sui tetti” parteciperà al webinar “Finalmente una pro-community tax”, in programma nell’ambito del Meeting di Rimini, dedicato proprio a riforma fiscale, famiglia e no profit. Il 4 aprile 2023, ricorda un comunicato del network, il gruppo di lavoro sulla riforma fiscale di “Ditelo sui tetti” era stato ricevuto dal viceministro Maurizio Leo, per “presentare alcune specifiche proposte affinché fossero considerati centrali la famiglia, la vita nascente, la cura alle fragilità, l’associazionismo e l’impresa sociale”. Sulla stessa piattaforma, sono stati avviati intense relazioni con la competente Commissione VI della Camera e alcuni contenuti sono effettivamente presenti nella legge delega definitivamente approvata dal Parlamento il 4 agosto. “Ora – afferma il coordinatore Domenico Menorello – è davvero il momento di decidere se utilizzare questa straordinaria occasione in senso sussidiario, per considerare, cioè la famiglia un soggetto passivo originale dell’ordinamento tributario (non più una somma di individui) e riconoscere la fondamentale importanza della stessa, uscendo dalle gravissime ingiustizie che tassano le spese sostenute dal nucleo familiare per i figli, per l’educazione e per la cura dei più fragili e dei più deboli”. Peraltro, “solo se si dà credito alla famiglia e ai corpi intermedi soprattutto con la leva strutturale di un fisco imperniato sul ‘noi’ più che sull’ ‘io’, si contribuirà ad avviare un percorso virtuoso che possa essere concausa di una inversione di rotta circa la più grave emergenza che il Paese sta attraversando: l’inverno demografico”. Il Meeting di Rimini, prosegue Menorello, “ha voluto porre queste domande per un apporto costruttivo alla epocale riforma in corso, considerando che a giorni, il Governo appronterà le bozze de decreti legislativi, che diverranno entro pochissimo tempo ‘il nuovo fisco italiano’. Che spazi ci saranno per famiglia e no profit? “. Questi i temi del webinar di domani (ore 14) al link https://www.meetingrimini.org/eventi-totale/webinar-finalmente-una-pro-community-tax/.