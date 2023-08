Diocesi: Mantova, al via stasera la prima di tre serate sul Vangelo di Giovanni al Monastero delle Clarisse di San Silvestro

“Cambio prospettiva”, tre serate sul Vangelo di Giovanni. In preparazione al cammino di formazione biblico-liturgica del prossimo biennio pastorale, nella diocesi di Mantova, viene riproposta la possibilità di partecipare a tre serate sul Vangelo di Giovanni, per allenare lo sguardo a un cambio di prospettiva a partire dalla Parola di Dio.

Gli incontri si terranno presso il Monastero delle Clarisse di San Silvestro a partire da oggi, 21 agosto, e proseguiranno il 22 e il 23 agosto alle 20.45.

Stasera sarà affrontato il tema “Rinascere dall’alto per uscire dalla notte – Il cammino di Nicodemo”. Domani si rifletterà su “Le prove della vita affinano lo sguardo? L’itinerario del cieco nato”. Infine, mercoledì 23 agosto ci si soffermerà su “Vedere l’invisibile: l’occhio penetrante del discepolo amato”.