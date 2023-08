Giovanni Paolo I: Canale d’Agordo, domani sera concerto di musica sacra nella chiesa arcipretale

foto Fondazione Papa Luciani

Una serata dedicata alla musica, quella in programma domani alle 21 presso la chiesa arcipretale di Canale d’Agordo. Per la rassegna estiva organizzata dal Musal – Museo Albino Luciani, si terrà infatti il concerto di musica sacra “I canti biblici” con il complesso di Archi del Friuli e del Veneto, Guido Freschi violino principale, la soprano Laura Toffoli e la pianista Silvia Tessari.

Il complesso di Archi del Friuli e del Veneto, composto da affermati concertisti delle province di Udine, Pordenone e Treviso, è guidato dal primo violino, il maestro Guido Freschi, nella duplice veste di violino solista e direttore. La variabilità del numero dei componenti permette di esplorare ad ampio raggio la letteratura musicale cameristica sacra e profana, dal Barocco alla musica contemporanea. Il gruppo ha suonato recentemente in Grecia, Spagna (Canarie), Austria (Vienna) e America (Toronto e Buenos Aires) e ha partecipato alla manifestazione “Aspettando il Giro d’Italia 2022” con l’esecuzione delle Quattro Stagioni di Vivaldi ai piedi della Marmolada in occasione della tappa dolomitica.

Laura Toffoli, nata a Conegliano Veneto (Treviso) nel 1972, è figlia d’arte e fin da piccola ama cantare esibendosi anche in piccole manifestazioni della sua città. Nel 1994 il suo debutto lirico, in un concerto di musiche veneziane del compositore coneglianese Pier Adolfo Tirindelli e nel 1999 entra a far parte dell’associazione a lui intitolata. Dal 2001 si esibisce in numerosi concerti a livello nazionale.

La pianista Silvia Tessari ha conseguito il dottorato in Filologia classica presso l’Università degli Studi di Padova discutendo una tesi sull’innografia del patriarca Fozio. Si occupa prevalentemente di innografia e musica bizantina. Vincitrice del premio “Doglioni Salotto” (Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti 2008) e di quello internazionale in memoria di N. Panaghiotakis 2009, è pianista affermata in Italia, Austria, Germania, Grecia, Inghilterra e presso la Carnegie Hall di New York City.