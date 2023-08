Giovani: Cei, al via oggi da San Gimignano la 3ª route estiva dedicata a seminaristi e animatori di Comunità del Progetto Policoro

Tutto pronto per la terza edizione della route estiva dedicata ai seminaristi e agli animatori di Comunità del Progetto Policoro, promosso dall’Ufficio nazionale problemi sociali e il lavoro della Cei. L’iniziativa parte oggi e prosegue fino al 26 agosto, prevede sei tappe e ha per tema “Generare un mondo aperto”, ispirato al terzo capitolo dell’enciclica Fratelli tutti. Il cammino è rivolto a chi desidera approfondire la dottrina sociale della Chiesa per fare discernimento nel tempo attuale.

Il cammino è rivolto a chi desidera approfondire la Dottrina Sociale della Chiesa per fare discernimento nel nostro tempo.

​Si parte oggi da San Gimignano per arrivare il 26 agosto all’abbazia di Sant’Antimo diviso in sei tappe a tema: “L’amore crea legami”. La forza delle relazioni (Ft 87-94); “Società aperte che interano tutti”. Al di là delle frontiere (Ft 95-100); “Libertà, uguaglianza, fraternità”. Non solo soci (Ft 101-111); “Il valore della solidarietà”. Servizio come cura delle fragilità (Ft 112-117); “La funzione sociale della proprietà”. Diritti senza frontiere (Ft 118-123); “I diritti dei popoli”. Terra, casa, lavoro per tutti.