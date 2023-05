Terra Santa: domani si inaugura la Campagna Global2023

Domani leader cristiani di tutto il mondo convergeranno in Terra Santa, nel giorno di Pentecoste, per inaugurare la Campagna Global2033. “Catalizzare un movimento trasformativo di discepoli missionari, assicurando che tutti i popoli abbiano l’opportunità di ascoltare la Buona Novella che cambia la vita di Gesù Cristo”, l’obiettivo dell’iniziativa, guidata da un Consorzio di leader e influencer globali. Global2033 Consortium, un’alleanza di leader globali, insieme a influencer e illustri organizzazioni internazionali come Go Movement, Billion Soul Harvest, Finishing the Task, Seed Company, Empowered 21, JC2033, intende catalizzare un movimento di discepolato missionario che raggiunge 5.000 istituzioni, organizzazioni, diocesi e parrocchie. “Tutti insieme, equipaggeremo e invieremo 133 milioni di cattolici, che rappresentano il 10% di tutti i cattolici nel mondo, come discepoli missionari”, ha dichiarato il direttore esecutivo di Global 2033, Henry Cappello: “La visione è quella di raggiungere ogni diocesi, ogni parrocchia e oltre 25.000 organizzazioni a livello globale. La nostra missione è chiara: garantire che tutte le persone abbiano l’opportunità di ascoltare la Buona Novella di Gesù Cristo”. La proposta, rivolta ai credenti di ogni denominazione – si legge in una nota – è quella di “unirsi in preghiera ogni giorno, creando un’armoniosa sinfonia di fede che trascende i confini e i fusi orari”. Esattamente alle 20:33 (20:30) ora locale, i cristiani di tutto il mondo sono invitati a unirsi in un momento di profonda connessione spirituale recitando una breve ma profonda preghiera: “Possa il tuo Regno venire sulla terra come in cielo”, accompagnata dalla supplica: “Vieni Spirito Santo. Veni Creator Spiritus.” Questo atto unificato di devozione si riverbererà in tutti i continenti ogni giorno per un periodo di 10 anni, simboleggiando la nostra speranza condivisa per un mondo allineato con lo scopo e l’amore divini.