Laici: oggi l’Assemblea della Cnal a Roma, perché “il Sinodo entri a pieno titolo nei nostri stili di vita”

“Ci troviamo ormai in pieno cammino sinodale e speriamo che questo termine ci risulti non solo familiare, ma sia entrato a pieno titolo nei nostri stili di vita, personali e associativi, come esperienza di ascolto, di fraternità e di collaborazione con altri, con quelle caratteristiche di Chiesa in uscita, che tanto sottolinea Papa Francesco”. È quanto sostiene Maddalena Pievaioli, segretaria generale della Consulta nazionale delle aggregazioni laicali (Cnal), in occasione dell’assemblea dell’organismo promosso dalla Cei, che raduna il laicato associato. L’assemblea si svolgerà stamattina, nella sala Barelli della Domus Mariae a Roma. “Ci si soffermerà – aggiunge la segretaria – su significato e urgenza di quanto la Chiesa ci chiede a questo punto del Cammino sinodale. Ed inoltre – conclude – nella linea della nostra responsabilità di essere e sentirci Chiesa, daremo spazio ad una relazione dell’incaricato Cei per il Sovvenire, Massimo Monzio Compagnoni, circa il sistema di condivisione in atto nella Chiesa italiana”.