Pentecoste: Albenga-Imperia, stasera il vescovo presiede la veglia in cattedrale

Nella serata di oggi, il vescovo di Albenga-Imperia, mons. Guglielmo Borghetti, presiederà alle 21 nella Cattedrale di San Michele Arcangelo in Albenga la veglia di Pentecoste. Durante la veglia, organizzata dalla Consulta della Aggregazioni laicali “renderemo grazie al Signore per i Carismi presenti nella nostra bella Chiesa diocesana e invocheremo lo Spirito per essere oggi segno e strumento del rinnovamento che il Concilio ha indicato e che il cammino Sinodale sta provocando”. È quanto si legge sul sito della diocesi.