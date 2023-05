Diocesi: Bergamo, oggi il vescovo ordina nove nuovi sacerdoti

Questo pomeriggio, alle 17 nella Cattedrale di Bergamo, nel corso di una solenne celebrazione eucaristica (trasmessa in diretta su BergamoTV) il vescovo Francesco Beschi ordinerà nove nuovi sacerdoti. Lo rende noto la diocesi. Si tratta di: don Lorenzo Bellini, 25 anni, dalla parrocchia di Telgate; don Paolo Capelletti, 25 anni, della parrocchia di Cologno al Serio; don Marco Nicoli, 27 anni, dalla parrocchia di Desenzano di Albino; don Andrea Patelli, 30 anni, della parrocchia di Credaro; don Attilio Rossoni, 39 anni, della parrocchia di Colognola in città; don Gabriele Trevisan, 26 anni, dalla parrocchia di Pontida; don Andrea Vecchi, 29 anni, dalla parrocchia di Villa di Serio; don Matteo Vezzoli, 27 anni, della parrocchia di San Pietro Apostolo in Romano di Lombardia; don Simone Zappella, 31 anni, dalla parrocchia di Chiuduno.