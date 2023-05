Don Lorenzo Milani: Cogoleto, domani sarà dedicato un albero al priore di Barbiana nel Giardino della convivialità delle differenze

In occasione del centenario della nascita di don Lorenzo Milani (27 maggio 1923) domani, domenica 28 maggio, alle 16.30, a Cogoleto sarà dedicato un albero al priore di Barbiana nel Giardino della convivialità delle differenze, in località Beuca. L’iniziativa è promossa dal Punto Pace “Hélder Câmara” di Pax Christi e patrocinata dal Comune.

“La sua figura di prete – viene ricordato in una nota – è legata all’esperienza didattica rivolta ai bambini poveri nella disagiata e isolata scuola di Barbiana, nella canonica della chiesa Sant’Andrea. Fu un sostenitore dell’obiezione di coscienza opposta al servizio militare maschile, all’epoca obbligatorio in Italia”.