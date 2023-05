Sanità: mons. Massaro (Avezzano) chiede “risoluzione positiva” per l’ospedale di Tagliacozzo

“La Chiesa dei Marsi segue con attenzione e preoccupazione l’evolversi della situazione della sanità locale e incoraggia, quanti hanno responsabilità, ad operare per la salvaguardia dei necessari servizi sanitari pubblici”. È quanto si legge in una nota della diocesi di Avezzano, in merito alla questione dell’ospedale di Tagliacozzo. “Per questi motivi”, si legge ancora nel comunicato, il vescovo di Avezzano, Giovanni Massaro “ritiene che a garanzia della sussistenza del Presidio ospedaliero riabilitativo di Tagliacozzo, tenendo conto della vastità del territorio e del bacino d’utenza che ad esso si riferiscono, sia importante l’attestazione ufficiale della struttura negli ambiti ministeriali e regionali”. Il vescovo, infine, “soprattutto alla luce di quanto accaduto negli ultimi due anni di emergenza sanitaria pandemica, auspica che si possa giungere tempestivamente ad una risoluzione positiva per la riedificazione di un’etica riguardante la Sanità pubblica a tutela del Diritto costituzionale sulla salute dei Cittadini”.