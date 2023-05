Arte e fede: Vaticano, dal 31 maggio al 7 ottobre una mostra di dipinti di “Madonne coronate”

Dal prossimo 31 maggio, festa della Visitazione della Beata Vergine Maria, al 7 ottobre, memoria della Beata Vergine Maria del Rosario, sarà allestita presso il Museo del Tesoro della Basilica di San Pietro, nella Sagrestia Vaticana, una mostra di dipinti di “Madonne Coronate” di diversa epoca e provenienza. Si tratta di fedeli riproduzioni pittoriche di immagini mariane (statue, rilievi, mosaici, dipinti murali e su tela), che ottennero dal Capitolo di San Pietro il privilegio di una solenne incoronazione, secondo stabilite modalità e un cerimoniale rimasto in vigore per quasi quattro secoli. In questa prima esposizione vaticana, a cura di Pietro Zander – si legge in una nota – vengono presentati quindici dipinti a olio su tela di quindici diverse diocesi d’Italia. In successive mostre seguirà una rotazione con altri dipinti, provenienti da altre diocesi d’Italia, d’Europa e del mondo. “Nel tempo dell’esposizione, che racconta la profonda devozione di queste comunità alla Madre del Signore, la Basilica di San Pietro accoglierà visite e iniziative dalle diocesi di provenienza dei dipinti, favorendo celebrazioni e speciali appuntamenti di preghiera e di incontro culturale”, si legge ancora nel comunicato. Il 30 maggio, dalle 10 alle 10.40, i giornalisti interessati a visitare in anteprima la mostra potranno partecipare a una visita guidata da Zander, che illustrerà i dipinti di Madonne Coronate presenti in Basilica e quelli esposti al Museo del Tesoro.