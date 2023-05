Rai Tre: Sulla Via di Damasco, nella puntata di domani riflessioni su “male e bene”

Perché tanto male? Perché le guerre, l’odio e la sofferenza? Come interpretare il dolore? Domande che uomini e donne, in cerca del bene, si pongono da sempre, e che spesso restano senza risposta. Eva Crosetta rivolgerà questi interrogativi al professor Giovanni Scarafile, docente di Antropologia filosofica allUniversità di Pisa, nella prossima puntata di Sulla Via di Damasco (di Vito Sidoti), in onda su Rai Tre dalla Piazza dei Miracoli di Pisa, domani, domenica 28 maggio, alle 7.30. Sull’attualità del male e sulle responsabilità dei giornalisti, l’intervista a Stefano Polli, vicedirettore dell’Ansa, che afferma: “Credo che il male stia avendo la meglio in questa fase storica, purtroppo, ma il bene esiste.” Più avanti, anche il contributo del professor Hagi Kenaan, dell’Università di Tel Aviv, che rifletterà sul binomio male-comunicazione, sul male come mancanza di comprensione reciproca. In chiusura, l’intervista a mons. Dario Edoardo Viganò, da sempre studioso e appassionato di cinema: l’arte cinematografica come sguardo sulla realtà capace di scorgere i segni del bene e del male.