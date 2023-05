Zelensky dal Papa: via della Concilazione “sgomberata” dai camioncini ambulanti

Misure di sicurezza in atto per permettere il passaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in via della Conciliazione. Attualmente, infatti, il transito lungo la vita citata e in piazza San Pietro è ancora consentito ai pedoni, ma la zona laterale di via della Conciliazione è stata transennata e sono stati rimossi i camioncini ambulanti che di solito stazionano, su entrambi i lati, per rifornire turisti e romani di cibi e bevande. L’udienza con Papa Francesco, che ha carattere ufficiale e sarà seguita da un incontro con la Segreteria di Stato, è prevista intorno alle 16. Percorrendo via della Conciliazione, l’auto presidenziale con il suo seguito passerà dall’Arco delle Campane per dirigersi verso l’Auletta Paolo VI, antistante all’Aula, luogo scelto per l’udienza.