Comunicazioni sociali: ambasciata d’Italia presso Santa Sede, 16 maggio presentazione del libro “La Chiesa nel digitale” di Fabio Bolzetta

In occasione della LVII Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali, l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede ha organizzato, martedì 16 maggio, alle ore 17, a Palazzo Borromeo, sede dell’istituzione diplomatica, la presentazione del libro “La Chiesa nel digitale” (Tau editrice), curato da Fabio Bolzetta e promosso dall’Associazione dei WebCattolici Italiani (WeCa) che, con l’occasione, celebrerà i venti anni di fondazione. Dopo i saluti istituzionali dell’ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, Francesco Di Nitto, interverranno don Mauro Mantovani, prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana; mons. Fabio Fabene, segretario del Dicastero delle Cause dei Santi; mons. Lucio Adrian Ruiz, segretario del Dicastero per la Comunicazione; don Gianluca Marchetti, sottosegretario della Cei e don Sergio Massironi, Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale. Concluderà Fabio Bolzetta, giornalista e presidente dell’Associazione WebCattolici Italiani (Weca). A moderare l’incontro sarà Cecilia Seppia, giornalista di Vatican News.