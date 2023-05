Udienza Papa a Zelensky: Bruni, “situazione umanitaria e politica dell’Ucraina tra i temi del colloquio”

(Foto Vatican Media/SIR)

“I temi del colloquio sono riferibili alla situazione umanitaria e politica dell’Ucraina provocata dalla guerra in corso”. Lo ha comunicato ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, a proposito del colloquio privato tra il Papa a il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durato circa 40 minuti. “Il Papa ha assicurato la sua preghiera costante, testimoniata dai suoi tanti appelli pubblici e dall’invocazione continua al Signore per la pace, fin dal febbraio dello scorso anno”, ha proseguito il portavoce vaticano: “Entrambi hanno convenuto sulla necessità di continuare gli sforzi umanitari a sostegno della popolazione. Il Papa ha sottolineato in particolare la necessità urgente di ‘gesti di umanità’ nei confronti delle persone più fragili, vittime innocenti del conflitto”.