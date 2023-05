Papa Francesco: dopo le 15 l’incontro con Zelensky

Si svolgerà dopo le 15 l’incontro del presidente ucraino Volodymyr Zelensky con Papa Francesco. Lo fanno sapere fonti vaticane. La giornata romana del presidente ucraino è cominciata questa mattina intorno alle 10.30, con l’arrivo all’aeroporto di Ciampino, insieme alla delegazione. In programma anche l’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il quartier generale di Zelensky e della delegazione ucraina è all’Hotel Parco dei Principi. “L’Italia dà il benvenuto al Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Rinnoviamo il nostro impegno al fianco del popolo ucraino, a difesa della libertà e della democrazia”. Lo ha scritto su Twitter il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha accolto Zelensky a Ciampino. “Roma. Incontri con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Primo Ministro Giorgia Meloni e Papa Francesco. Una visita importante per la vittoria dell’Ucraina”, ha reso noto invece il presidente ucraino su Telegram. Alle 18.30 è prevista l’intervista con Bruno Vespa per “Porta a porta”.