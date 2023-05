Rai Tre: Sulla Via di Damasco, nella puntata di domani storie di donne

“Le madri sanno superare ostacoli e conflitti, sanno infondere pace”. Così papa Francesco in una Sua recente omelia, parlando di donne e di maternità. Si tinge di rosa la prossima puntata di Sulla via di Damasco, in onda su Rai Tre e Rai Play, domenica 14 maggio, ore 7.30: protagoniste le donne che fanno crescere la vita ricostruendo fratture, abbracciando dolori e promuovendo la carità, talvolta nel silenzio. Il primo servizio sarà dedicato a suor Valentina Sala, che nel suo reparto di Ostetricia, a Gerusalemme, getta semi di pace là dove le divisioni vorrebbero spegnere la speranza. L’altra protagonista della puntata è una ragazza, beata, Sandra Sabattini, che continua a generare la vita anche dopo la sua morte, con la guarigione di Stefano Vitali; tra i santi, anche una coppia di sposi Luigi e Maria Beltrame, i primi coniugi beatificati dalla Chiesa, nel ricordo della figlia Enrichetta. Nel segno del perdono la storia di Antonella, la mamma di Ciro Esposito, ucciso per una partita di calcio: nel suo cuore solo la fede. Di giustizia, pace e rinascita parlano, in coda al programma di Vito Sidoti, gli occhi e le mani delle donne del progetto “Quid”.