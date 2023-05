Papa Francesco: a Zelensky, “la ringrazio per questa visita”

(Foto Vatican Media/SIR)

“La ringrazio per questa visita”. Sono le parole rivolte dal Papa al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, all’inizio del colloquio privato in Auletta Paolo VI. All’ingresso dell’Aula, dopo essere stato accolto da mons. Leonardo Sapienza, reggente della Casa Pontificia, alla vista di Papa Francesco che gli andava incontro ha fatto un cenno di inchino col capo, portandosi la mano al cuore, e ha detto: “È un grande onore”. Poi i due si sono recati nell’Auletta e il presidente dell’Ucraina ha preso posto sulla sua poltrona. Prima di sedersi a sua volta, il Santo Padre si è rivolto a Zelensky dicendogli: “La ringrazio per questa visita”. Il Papa ha regalato al presidente ucraino una scultura in bronzo con un ramoscello d’ulivo e Zelensky, a sua volta, ha regalato a Francesco un’icona di una Madonna disegnata sui resti di un giubbotto antiproiettile.