Udienza del Papa a Zelensky: con mons. Gallagher si è parlato della guerra in Ucraina e delle “urgenze di natura umanitaria”

(Foto Vatican Media/SIR)

Dopo l’udienza con il colloquio privato con il Papa, il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha incontrato mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali della Segreteria di Stato. “Durante i cordiali colloqui con mons. Gallagher – informa la Sala Stampa della Santa Sede – ci si è soffermati anzitutto sull’attuale guerra in Ucraina e sulle urgenze collegate ad essa, in particolare quelle di natura umanitaria, nonché sulla necessità di continuare gli sforzi per raggiungere la pace”. “L’occasione è stata propizia anche per trattare alcune questioni bilaterali, relative soprattutto alla vita della Chiesa cattolica nel Paese”, si legge ancora nel comunicato.