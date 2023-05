Zelensky dal Papa: arrivato in Vaticano

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è giunto alle 16.10 circa in Vaticano per l’udienza con Papa Francesco, che si svolge in Auletta Paolo VI, antistante l’Aula Paolo VI. Il corteo delle auto presidenziali, proveniente da Palazzo Chigi, è arrivato dall’Arco delle Campane. All’ingresso dell’Aula Paolo VI Zelensky, in felpa nera e pantaloni militari, è stato accolto dal mons. Leonardo Sapienza, reggente della Prefettura della Casa Pontificia. Dopo l’udienza ufficiale con Papa Francesco, Zelensky avrà un incontro con la delegazione della Segreteria di Stato, guidata da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali.