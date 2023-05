Islam: Firenze, individuato luogo per la nuova moschea. Card. Betori, “una gioia anche per la nostra Chiesa”

“Sono molto lieto che la comunità islamica della nostra città abbia trovato lo spazio adeguato per la moschea, il luogo dove esercitare la propria vita religiosa comunitaria e il proprio culto. Siamo legati alla comunità islamica da lunga e sincera amicizia, e con le altre confessioni religiose siamo stati sempre vicini e abbiamo sofferto con loro in questi mesi difficili”. Lo dichiara l’arcivescovo di Firenze, card. Giuseppe Betori, in merito alla notizia sull’individuazione del luogo per la nuova moschea. “Voglio esprimere la mia gratitudine e l’apprezzamento per tutti coloro, a cominciare dal Comune e dalla Prefettura, che in questo lungo periodo si sono spesi, hanno operato insieme assiduamente, ciascuno per il proprio ruolo e competenza, per arrivare ad una soluzione. La Chiesa di Firenze partecipa oggi alla gioia per questo esito positivo che risponde ad un bisogno primario della persona umana e al diritto di ogni comunità a professare liberamente la propria fede religiosa”.