Terremoto in Turchia e Siria: Parrocchia latina Aleppo, la visita di mons. Baturi ai terremotati. “Giorni benedetti”

Aleppo, mons. Baturi tra i terremotati (Foto Parrocchia latina)

“Ringraziamento e gratitudine”: sono questi i sentimenti espressi dalla parrocchia latina di Aleppo, guidata dal padre francescano, Bahjat Karakach, nei confronti della visita del Segretario Generale della Cei, mons. Giuseppe Baturi, e di don Leonardo Di Mauro, direttore del Servizio per gli interventi caritativi a favore dei Paesi del Terzo Mondo. La visita ha preso il via lo scorso 27 febbraio e si chiuderà domani 5 marzo. Dai propri canali social la parrocchia aleppina parla di “giorni benedetti” nei quali i due rappresentanti della Cei, accompagnati dal nunzio apostolico in Siria, card. Mario Zenari, hanno potuto verificare l’efficacia degli aiuti offerti attraverso i progetti finanziati con i fondi dell’8xmille e ribadire “la stretta vicinanza della Chiesa italiana” nei confronti della Siria devastata da una guerra che sta per entrare nel suo 13° anno. Dal 2013 ad oggi la Cei ha destinato oltre 12 milioni di euro per realizzare 17 interventi, tra cui “Ospedali aperti”, gestito dalla Fondazione Avsi che dal 2017 rappresenta una risposta significativa alla crisi umanitaria, e oggi anche alle conseguenze del sisma.