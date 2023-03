Naufragio nel crotonese: stasera il presidente della Croce Rossa Italiana a Crotone per incontrare volontari ed operatori impegnati nell’emergenza

Stasera Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana, incontrerà alle ore 20 presso la sede del Comitato di Crotone della Cri (via Saffo 2/bis) i volontari e gli operatori che in questi giorni sono stati impegnati sulle coste di Cutro per supportare le operazioni per il soccorso ai superstiti e il recupero delle vittime del naufragio che si è verificato la mattina del 26 febbraio sulle coste calabresi. “Davanti a questa grave e drammatica emergenza – ha dichiarato Valastro – la risposta dei nostri volontari e operatori è stata immediata ed esempio di grande umanità. La CRI ha inoltre attivato da subito il Servizio psicosociale (Sep) e il Restoring Family Links (RFL)”.