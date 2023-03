Diocesi: Ragusa, il card. Grech presenta un libro sul Sinodo di don Di Corrado

Il card. Mario Grech, segretario generale del Sinodo, tornerà a Ragusa venerdì 10 marzo per presentare il libro “La Saluberrima autoritas del sinodo, Il tracciato della sinodalità al tempo di Agostino d’Ippona” di cui è autore il sacerdote Giuseppe Di Corrado. Due gli appuntamenti in programma: il 10 marzo alle 17.30 a Ragusa, nella Sala Fondo Antico della Biblioteca diocesana “Mons. Francesco Pennisi”, e il giorno successivo, alle 18.30, a Vittoria, nei locali della chiesa parrocchiale S. Maria Maddalena.

Il volume si sofferma sulla sinodalità che, al tempo di Agostino d’Ippona, era la forma ordinaria di Chiesa. Da qui, con la Chiesa immersa nel cammino indicato da Papa Francesco e dai vescovi, l’attualità di riflessioni e testimonianze che Di Corrado ha raccolto in questo saggio, edito da Il Pozzo di Giacobbe. Gli scritti di Agostino svelano infatti che la prassi sinodale andava oltre le riunioni periodiche dei vescovi; era un modus operandi che traspare dai frequenti scambi di lettere fra i vescovi oppure fra i vescovi e il vescovo di Roma. “Lo spaccato storico analizzato mostra che la sinodalità non è la democrazia bensì la carità che si sparge e si dispiega fra i vari membri della Chiesa; tutti sono in ascolto della voce dello Spirito Santo e del Successore di Pietro, che ne conferma l’autorità – si legge in una nota della diocesi di Ragusa -. Oggi Papa Francesco chiede di ritrovare una mentalità sinodale, fatta di ascolto partecipativo e dialogo costruttivo come antidoto per combattere la mentalità clericale, ancora dominante nella Chiesa”.