Francescani: al via lunedì 6 marzo l’Assemblea generale delle Conferenze dei Ministri Provinciali della Famiglia Francescana d’Italia

Si aprirà ad Assisi lunedì 6 marzo la 45ª Assemblea generale ordinaria dell’Unione delle Conferenze dei Ministri Provinciali della Famiglia Francescana d’Italia. Circa 50 Superiori maggiori dei 4 Ordini francescani presenti nel nostro Paese sono stati convocati presso Casa Leonori in Assisi-S. Maria degli Angeli fino a venerdì 10 marzo. Il tema dell’Assemblea – si legge in una nota dell’Unione – farà riferimento al movimento voluto da Papa Francesco: “Economy of Francesco”, declinato nella particolarità del Centenario francescano in corso (2023-2026): “Le sfide attuali nel Centenario della Regola francescana” (1223-2023). Martedì 7 marzo, alle ore 9.30, la relazione fondamentale, in questa sorta di “stati generali” del francescanesimo in Italia, sarà tenuta dal prof. Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Obiettivo dell’incontro è offrire ai Ministri Provinciali una visione per “comprendere meglio che cosa ci si può attendere oggi dalla testimonianza francescana di una economia nuova, di pace, amica della terra; un’economia della vita, in tutte le sue dimensioni”. Nel pomeriggio, una serie di workshop aiuteranno i Superiori maggiori ad approfondire il tema secondo il loro ruolo formativo e di animazione: l’economia di San Francesco (Fr. Pietro Messa, Ofm); l’attualità della ratio dei Monti di Pietà e il contributo francescano alla loro diffusione (Fr. Nicola Riccardi, Ofm); vivere l’economia francescana, nelle Comunità e nelle Province: tra lavoro ed elemosina, povertà e strutture (Fr. Piero Vivoli, OfmCap). Le liturgie saranno guidate dai presidenti e vice presidenti delle 4 Conferenze appartenenti all’Unione mentre la Celebrazione Eucaristica nella prima mattina di giovedì 9 marzo sarà presieduta a mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno.