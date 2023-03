Senza dimora: Caritas Bolzano, quando a restare senza casa sono le donne. Una conferenza a Casa Margaret

Una conferenza per riflettere sulle condizioni delle donne senza dimora, che “sono sempre di più”. La organizza la Caritas di Bolzano, martedì 7 marzo, a Casa Margaret. Ne parleranno Beatrix Mairhofer, direttrice Caritas; Michela Bertin, responsabile Casa Margaret; Monika Verdorfer, responsabile delle strutture Caritas per senza dimora e senza tetto a Merano; Alessia Fellin, responsabile dell’area “Accoglienza” della Caritas. “La condizione di senza dimora, a un primo sguardo sembra essere un fenomeno al maschile – spiega una nota -. Tuttavia, donne in cerca di un alloggio stabile bussano sempre più spesso alla porta delle varie strutture Caritas. Chi sono queste donne, come finiscono in questa situazione e quali sono i loro bisogni? In occasione della Giornata internazionale della donna, affronteremo queste e altre questioni”.