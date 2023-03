A Sua immagine: nella puntata di oggi l’esempio di Elena che ha affrontato l’anoressia. Domani storie di Quaresima

Ritorna oggi, dalle 16, una nuova puntata di A Sua immagine. Lorena Bianchetti incontra Elena Sommaruga, una ragazza di 24 anni malata di anoressia che è arrivata vicinissima a morire. A seguire, “Le Ragioni della Speranza” con don Marco Pozza, cappellano del carcere “Due Palazzi” di Padova. Dopo la Terra Santa, la Giordania, l’Armenia, don Marco commenta il Vangelo della Quaresima e del dopo Pasqua dalla Turchia, prima del tragico evento e non nei luoghi del terremoto. Questa seconda puntata dalla Turchia, vede ancora protagonista la città di Istambul. Don Marco commenta il Vangelo che parla della Trasfigurazione di Gesù e lo fa dalla Torre di Galata, costruita dai genovesi nel XIV secolo, che offre un panorama mozzafiato sul Corno d’oro, sul Bosforo, sul Mar di Marmara.

Nella seconda domenica di Quaresima, “A Sua immagine”, dalle 10.30, prosegue il suo percorso di approfondimento su parole e temi relativi a questo periodo dell’anno liturgico. I servizi tratteranno storie di persone che hanno conosciuto l’errore e il peccato, e si sono poi convertiti: tra queste, chi oggi ha praticato il crimine e ha pagato, prima di trovare una nuova strada, ma anche santi per i quali esiste una considerevole devozione non sono affatto stati immuni da colpe anche consistenti. A riflettere con Lorena Bianchetti, saranno Anna Pia Viola, teologa, e la psicologa Maria Rita Parsi.

Come ogni domenica alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Raiuno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Chiesa San Bartolomeo in Busseto (Parma). Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco, da piazza San Pietro.