Nomine: mons. Giuliodori, Università Cattolica e Azione Cattolica sono “le più importanti espressioni del laicato cattolico del nostro Paese”

“Spero di poter contribuire a rafforzare e rendere sinergico il servizio ecclesiale offerto da due tra le più importanti espressioni del laicato cattolico del nostro Paese. Mi auguro che possa crescere un sentire e un operare sinodale in quelli che oggi potremmo anche definire due “grandi cantieri”, ben diversi per la loro natura e per la loro missione, ma profondamente uniti da una storia comune”. E’ quanto afferma mons. Claudio Giuliodori in un saluto all’Università Cattolica del Sacro Cuore e all’Azione Cattolica Italiana, nel giorno in cui è stato confermato come Assistente ecclesiastico generale dell’Università e nominato come nuovo Assistente ecclesiastico generale dell’Ac.”Sono profondamente grato al Santo Padre Francesco – dice Giuliodori – per la fiducia e per aver dato continuità al mio servizio presso l’Ateneo dei cattolici italiani del quale, in questi anni, ho potuto sempre più apprezzare le straordinarie capacità educative, la grande attività di ricerca scientifica, la qualificata e ricca produzione culturale, con una peculiare attenzione alle istanze delle nuove generazioni e alla necessità declinare le sfide del nostro tempo secondo l’ispirazione cristiana e l’insegnamento della Chiesa”. Riguardo invece all’Ac, aggiunge: “Mi pongo a servizio di una realtà vitale che è cambiata nel corso del tempo ma senza perdere la sua identità di associazione laicale chiamata a sostenere la formazione integrale degli aderenti nelle loro diverse età e ambienti di vita, a curarne la santificazione e la partecipazione alla vita ecclesiale in intima e profonda comunione con i pastori, a orientarne l’impegno nell’apostolato attraverso una testimonianza credibile ed efficace”.