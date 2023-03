Giornata della Carità: Ferrara-Comacchio, domenica 12 marzo una raccolta fondi per famiglie in difficoltà

“Porre il tema della carità al centro del cammino di preparazione alla Pasqua, condividendo i frutti del digiuno e pregando per le persone bisognose”. Con questo “obiettivo” si celebra anche nell’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, domenica 12 marzo, terza Domenica di Quaresima, la Giornata diocesana della Carità. “Quel che vediamo ogni giorno dal nostro ‘osservatorio’ qui in Caritas – spiega Paolo Falaguasta, direttore Caritas di Ferrara-Comacchio – è che a chiederci aiuto non sono più solo i poveri “tradizionali” o i disoccupati, ma anche coloro che un lavoro ce l’hanno, seppur saltuario o precario. Si tratta di coloro che prima, bene o male, sopravvivevano in autonomia, ma ora non più, a causa dell’inasprimento dei prezzi al consumo e dell’aumento delle utenze”. Nel 2022 nella sede Caritas di via Brasavola e nelle Caritas parrocchiali sono state 215 le persone assistite che fanno lavori stagionali, a chiamata, oppure stage o tirocini dopo aver perso il lavoro. Solo un anno prima erano 115, e nel 2020 erano 46. L’arcidiocesi fa sapere che domenica 12 marzo sarà possibile fare un’offerta durante le S. Messe in ogni parrocchia. Oppure, è possibile fare un bonifico sul conto corrente IT 10R 05387 13004 000 000 006 664 – intestato a Caritas Diocesana di Ferrara-Comacchio – BPER. Le donazioni raccolte nella Giornata andranno a famiglie con basso reddito attraverso l’acquisto di card alimentari, che andranno a integrare la distribuzione di pacchi viveri, compiuta una volta al mese nel nostro Centro di via Brasavola e nelle varie Caritas parrocchiali. Sul sito della Caritas di Ferrara-Comacchio, è possibile trovare tutte le informazioni sulle attività, le modalità di donazione e le indicazioni su come diventare volontari.