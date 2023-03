Papa Francesco: udienze di oggi, ricevuto anche mons. Gänswein. Tra le nuove nomine mons. Giuliodori, assistente generale di Ac

Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza il card. Pedro Ricardo Barreto Jimeno, S.I., arcivescovo di Huancayo (Perù); mons. Georg Gänswein, Arcivescovo tit. di Urbisaglia, Prefetto della Casa Pontificia; mons. José Manuel Lorca Planes, vescovo di Cartagena (Spagna); mons. Giovanni Massaro, vescovo di Avezzano (Italia); monsignor Pierangelo Pedretti; il prof. Aníbal Jozami, Rettore della Universidad Nacional de Tres de Febrero (Argentina); Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale della Libreria Editrice Vaticana. Altri incontri con il comitato di direzione del mensile “Donne-Chiesa-Mondo” e il comitato di redazione del programma televisivo “A sua immagine”. Il Papa ha anche nominato vescovo di Tricarico (Italia) mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera-Irsina e finora amministratore apostolico di Tricarico, unendo le due sedi in persona episcopi. Ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Lokossa (Benin) presentata da mons. Victor Agbanou e nominato vescovo di Lokossa (Benin) il Rev. Coffi Roger Anoumou, del clero della medesima diocesi, finora Rettore del Seminario Maggiore Saint Paul di Djimè. Tra le altre nomine: il nuovo vescovo di Temuco (Cile) è mons. Jorge Enrique Concha Cayuqueo, O.F.M., finora vescovo di Osorno; vescovo Ausiliare della diocesi di Legnica (Polonia) è il Rev.do Piotr Wawrzynek, del clero dell’arcidiocesi di Wrocław, finora parroco di Sant’Edvige da Slesia a

Wrocław – Leśnica. Papa Francesco ha poi nominato l’assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica Italiana: è monsignor Claudio Giuliodori, vescovo emerito della diocesi di MacerataTolentino-Recanati-Cingoli-Treia e assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Membro del Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani è anche mons. Bertram Johannes Meier, vescovo di Augsburg (Germania); monsignore Robert Francis Prevost, O.S.A., Prefetto del Dicastero per i Vescovi, membro: del Dicastero per l’Evangelizzazione, nella Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari; del Dicastero per la Dottrina della Fede; del Dicastero per le Chiese Orientali; del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica; del Dicastero per la Cultura e l’Educazione. Il Santo Padre ha nominato monsignore Claudio Gugerotti, Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, Membro: del Dicastero per l’Evangelizzazione, nella Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari; del Dicastero per la Dottrina della Fede; del Dicastero per i Vescovi; del Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani; del Dicastero per il Dialogo Interreligioso; del Dicastero per la Cultura e l’Educazione; del Dicastero per i Testi Legislativi.