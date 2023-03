Giornata della donna: “Auxilium”, martedì 7 marzo una tavola rotonda dal titolo “Osare la pace. Le vie dell’educazione”

Alla vigilia della Giornata Internazionale della Donna, la Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione “Auxilium” promuove, in collaborazione con otto Ambasciatrici accreditate presso la Santa Sede provenienti dai cinque continenti, una tavola rotonda dal titolo “Osare la pace. Le vie dell’educazione”, in programma a Roma martedì 7 marzo dalle 15.30 alle 17.30 presso l’Aula Magna “Giovanni Paolo II” della Facoltà (via Cremolino 141) e in diretta streaming sul canale YouTube. “L’appuntamento – si legge in un comunicato dell’“Auxilium” – vuole essere un’occasione di riflessione e confronto sul valore dell’educazione come strumento indispensabile di cambiamento positivo nella società e di risoluzione dei conflitti; sulla tutela degli emarginati e sulla partecipazione delle minoranze, a partire dalle diverse prospettive globali”. L’incontro, moderato da Alessandra Morelli, già Rappresentante Unhcr ed esperta di politiche umanitarie, avrà inizio con i saluti della Gran Cancelliere della Facoltà Auxilium Madre Chiara Cazzuola, e l’ascolto del messaggio del cardinale segretario di Stato vaticano Pietro Parolin. Seguiranno gli interventi di Piera Ruffinatto, Preside della Facoltà; delle loro Eccellenze Chiara Porro, Ambasciatrice di Australia; Juvita Rodrigues Barreto De Ataíde Gonçalves, Ambasciatrice di Timor est; Alexandra Valkenburg-Roelofs, Ambasciatrice dell’Unione Europea; Angelina Baiden-Amissah, Ambasciatrice del Ghana; María Isabel Celaá Diéguez, Ambasciatrice di Spagna; Teresa Susana Subieta Serrano, Ambasciatrice dello Stato Plurinazionale di Bolivia; Florence Mangin, Ambasciatrice di Francia; e Majlinda Dodaj, Incaricata d’Affari di Albania.