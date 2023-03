Il Ponte d’Oro: “3 giorni con Gesù”, sulla rivista missionaria la Pasqua spiegata ai ragazzi

Guarda già alla Pasqua il numero di marzo de “Il Ponte d’Oro”, mensile per ragazzi edito dalla Fondazione Missio (www.missioitalia.it). E lo fa a misura di bambini, raccontando “3 giorni con Gesù”, come recita il titolo di copertina. Sono tre giorni speciali, unici, centro dell’anno liturgico e perno della vita di fede di ogni cristiano, a qualsiasi età. Sono i tre giorni del Triduo pasquale, raccontati nella rivista attraverso un viaggio nella città di Gerusalemme, centro del mondo nei giorni che culminano con la Pasqua, dal Giovedì Santo al Sabato, vigilia della Risurrezione. Nelle pagine del dossier si approfondiscono gli ultimi eventi della vita di Gesù: dall’Ultima Cena alla Via Crucis, fino alla morte in croce che precede la Pasqua, in un continuo rimando tra il racconto evangelico e l’attualità della Gerusalemme di oggi. L’editoriale è dedicato alla Giornata internazionale della donna (8 marzo) con l’obiettivo di “aiutare la riflessione di tutti – adulti e ragazzi – sull’importante contributo femminile nelle nostre società, nelle famiglie, nei luoghi di lavoro, nelle istituzioni culturali e in quelle politiche, nelle nostre parrocchie, nella Chiesa”, si legge nella prima pagina. Nel consueto giro del mondo che ogni numero della rivista offre di mese in mese, stavolta il lettore è condotto in Ciad, nella diocesi di Mongo, dove grazie all’aiuto di un missionario gesuita, padre Franco Martellozzo, vengono costruite piccole dighe che servono per preservare la scorta di acqua piovana da utilizzare nell’irrigazione. Ma anche in Repubblica Democratica del Congo, dove il genio e l’imprenditoria di una giovane della città di Bukavu generano iniziative legate al riciclo della plastica. E ancora: un viaggio ad Hong Kong fa scoprire la realtà del Pope Paul VI College, una scuola gestita dalle suore Missionarie dell’Immacolata (Pime), con oltre 700 studentesse dai 12 ai 18 anni che ogni giorno varcano il portone per prepararsi a realizzare i loro futuri progetti, non solo professionali. Dall’America Latina la voce del comboniano padre Franco Nascimbene racconta come si vive in missione a 70 anni, nella “sua” Colombia. Uno spazio speciale viene riservato alla presentazione della Giornata dei Missionari Martiri, in calendario il 24 marzo per fare memoria di chi ha donato la vita per il Vangelo.