Nomine: mons. Claudio Giuliodori nuovo Assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica Italiana

La Presidenza nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, insieme al Consiglio nazionale e all’Associazione tutta, accolgono “con gioia” la nomina di mons. Claudio Giuliodori come nuovo Assistente ecclesiastico generale, ed esprimono “un’intensa gratitudine al Santo Padre Francesco e alla Conferenza episcopale italiana”. “La scelta di chiamare un vescovo ad accompagnare il cammino dell’Azione Cattolica Italiana – si legge in una nota dell’Ac – è in primo luogo un segno del profondo e originario legame tra l’Ac e la Chiesa ed è per la nostra Associazione un dono grande che riceviamo con gratitudine, un ulteriore incoraggiamento a proseguire il nostro cammino associativo in unione ai pastori da laici dedicati alle nostre Chiese locali e sempre dediti alla costruzione del bene di noi-tutti nella prospettiva di quell’’improrogabile rinnovamento pastorale atteso dalle persone e dalle comunità. Ringraziamo in modo intenso e speciale mons. Claudio Giuliodori per aver risposto con generosità alla chiamata del Papa e siamo certi che, anche grazie alla sua paterna e quotidiana cura, l’Ac proseguirà nel suo quotidiano e concreto spendersi per attuare il sogno di una Chiesa sinodale e missionaria che Papa Francesco ha affidato alla Chiesa Italiana e all’Azione Cattolica”.