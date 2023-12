Salesiani Sicilia: Messina, da oggi al 29 dicembre la prima sessione ordinaria del 32° Capitolo ispettoriale

Da oggi al 29 dicembre si tiene la prima sessione ordinaria del 32° Capitolo ispettoriale dei salesiani di Sicilia, presso l’Istituto teologico San Tommaso di Messina. A questa assemblea partecipano a pieno titolo 39 salesiani, in rappresentanza delle diverse comunità siciliane, con loro anche 7 laici invitati per fornire nuovo impulso alla missione salesiana, tra questi anche due donne che si occupano di accoglienza in stile salesiano.

Il Capitolo ispettoriale, secondo le costituzioni salesiane, “è la riunione fraterna per eccellenza, la più importante assemblea della vita di un’ispettoria. Una riunione attraverso cui le comunità locali rafforzano il proprio senso di appartenenza all’ispettoria, affrontando le sfide del tempo e della comunità ispettoriale. Il Capitolo, nella tradizione salesiana, è un’assemblea rappresentativa in cui tutti sono chiamati a esprimersi e a deliberare su ciò che riguarda l’ispettoria”, viene spiegato in una nota.

Il 32° Capitolo ispettoriale è stato indetto da don Giovanni D’Andrea, ispettore dei salesiani in Sicilia, attraverso una lettera ufficiale il 27 ottobre 2023. “La sorprendente creazione a cardinale del nostro rettor maggiore ha ‘sconvolto’ l’ordinarietà del nostro cammino, portando con sé delle notevoli conseguenze, come l’anticipazione di un anno, al 2025, del Capitolo generale 29, che dovrà provvedere all’elezione del nuovo rettor maggiore e del suo Consiglio. Per questo siamo chiamati a celebrare il Capitolo ispettoriale già in questo anno pastorale 2023-2024”, scrive don Giovanni all’inizio della sua lettera ai Salesiani di Sicilia.

Il 32° Capitolo ispettoriale è presieduto da don Giovanni D’Andrea, il quale ha chiamato come regolatore di tutti i lavori don Enzo Timpano, messinese di origine e attuale preside del Liceo Don Bosco di Catania Cibali.

Le prossime tappe del 32° Capitolo ispettoriale sono l’intersessione da febbraio ad aprile 2024 e la seconda sessione dal 31 maggio al 3 giugno 2024.

