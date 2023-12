Natale: Ucsi Molise, stasera il concerto “Notte, luce che brilla”

“Notte, luce che brilla” è il tema scelto per quest’anno da Ucsi Molise per l’annuale concerto di Natale per la pace giunto alla ventitreesima edizione. Appuntamento stasera, alle ore 19.30, nella chiesa di Sant’Antonio di Padova, in piazza Padre Luigi Catucci, a Campobasso. Ad esibirsi il coro gospel and spirituals Ancient Souls di Campobasso, realtà vocale e strumentale fondata e diretta sin dal 1995 da Rita D’Addona. Il concerto, promosso dal Comune di Campobasso in collaborazione con l’Associazione Liberi nell’Arte aps (circolo Acli)e la parrocchia di Sant’Antonio da Padova di Campobasso, è patrocinato dall’Unione cattolica della stampa italiana (Ucsi) per il Molise, nella piena condivisione culturale e sociale di forme di comunicazione che hanno al centro la promozione culturale e sociale della pace, della libertà, della bellezza e della testimonianza in linea con la valorizzazione delle chiese del capoluogo molisano. A introdurre il concerto sui temi della pace interverrà padre Giovanni Di Cosola, parroco di Sant’Antonio di Padova.

