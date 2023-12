Diocesi: Senigallia, continua fino al 7 gennaio l’esposizione Omaggio a Perugino”, anche con appuntamenti speciali

Le vacanze di Natale saranno arricchite a Senigallia dalla possibilità di visita alla mostra “Omaggio a Perugino – Misericordiae vultus”, l’esposizione in corso alla Pinacoteca diocesana. L’esposizione sarà aperta, ad ingresso gratuito, sino al 7 gennaio, secondo orari che tengono conto del periodo festivo ed impreziosendo l’evento ancora con appuntamenti speciali. “Omaggio a Perugino” sarà aperta domenica 24 dicembre solo al mattino (orario 9-12) e resterà chiusa nell’intera giornata di Natale. Apertura completa, invece, per la Pinacoteca il martedì di Santo Stefano 26 dicembre, con la galleria accessibile tanto al mattino (9-12) quanto al pomeriggio (16-19). Sempre aperti con i consueti orari anche nella giornata di sabato 30 dicembre mentre, dal pomeriggio del 31 dicembre alla mattina del 1° gennaio l’esposizione resterà chiusa; regolarmente aperti il 1° gennaio solo con l’orario 16-19. Appuntamenti di vera eccezione, poi, nell’ultimo fine settimana di apertura sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024 nei consueti orari 9-12 e 16-19 per “Omaggio a Perugino”. Per il giorno dell’Epifania 6 gennaio sarà Andrea Ippoliti a presentare “La Pala del Perugino e Il Bacio di Klimt. L’Amore si confronta”, laboratorio a partecipazione gratuita, alle ore 17, per una lettura originale delle due opere nel paragone delle loro simbologie. Sempre ad ingresso gratuito e partecipazione libera domenica 7 gennaio la visita guidata gratuita a “Omaggio a Perugino” nei tesori della Pinacoteca, alle ore 17, per congedarsi da una esposizione realizzata col patrocinio del Dicastero vaticano per la cultura e l’educazione, della Regione Marche e del Comune di Senigallia.

