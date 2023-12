Unitalsi: la “Peregrinatio Mariae” fa tappa a Massa e Pontremoli il 6 dicembre

La “Peregrinatio Mariae” organizzata dall’Unitalsi per i 120 anni della sua fondazione farà tappa a Massa e a Pontremoli, mercoledì 6 dicembre.

La statua giungerà dalla Liguria nella città di Pontremoli. Alle 16 è previsto l’arrivo nella concattedrale di Santa Maria Assunta e la celebrazione della novena dell’Immacolata. Alle 17.45 ci sarà invece l’arrivo a Massa, con l’accoglienza in piazza Aranci e a seguire la celebrazione della messa in cattedrale.

“L’arrivo della statua nelle diocesi di tutta Italia – viene sottolineato in una nota – sta riscuotendo un grande entusiasmo, tanta è la gioia e la voglia di preghiera tra i fedeli e i soci dell’Unitalsi, ma anche e soprattutto da tutta la cittadinanza. Un grande richiamo a pregare in questo delicato momento storico anche per la guerra che sta colpendo anche la Terra Santa e tante parti del mondo”.

