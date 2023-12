Chiese di Basilicata: Matera, lunedì inaugurazione dell’anno accademico di Istituto superiore di Scienze religiose e Istituto teologico

È in programma per lunedì 4 dicembre l’inaugurazione congiunta dell’anno accademico 2023/24 dell’Istituto superiore interdiocesano di Scienze religiose (Issr) e dell’Istituto teologico di Basilicata (Itb). La cerimonia si terrà dalle 17, presso l’aula magna del Centro di spiritualità Sant’Anna a Matera. Dopo i saluti di mons. Salvatore Ligorio, arcivescovo di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, di don Leonardo Santorsola, direttore dell’Issr Matera, e di don Nicola Soldo, direttore dell’Itb Potenza, la prolusione sul tema “La fede tra cultura, intercultura e transcultura” sarà tenuta da Francesco Asti, preside della Pontificia Facoltà teologica dell’Italia Meridionale. Le conclusioni saranno affidate a mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico.

La prima Scuola di teologia per laici nacque a Matera nel 1965 a conclusione del Concilio Vaticano II, viene ricordato in una nota dell’arcidiocesi. L’attuale configurazione, con il collegamento alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli, risale al 2017. Strutturato secondo il modello universitario 3+2, rilascia i titoli di Baccellierato (laura triennale) e di Licenza (laurea magistrale). Attualmente gli iscritti sono 64, i docenti 35. La sede centrale è a Matera con Polo Fad (formazione a distanza) a Potenza.

