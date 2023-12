Movimenti: Roma, oggi e domani l’Assemblea nazionale dei Giovani di Mcl

Oggi, venerdì 15, e domani, sabato 16 dicembre, presso Villa a Roma, il confronto congressuale e l’elezione di delegato nazionale dei Giovani Mcl e i componenti Il Comitato esecutivo “Proiettati al Futuro – Seminatori di speranza – I Giovani Mcl protagonisti del proprio tempo”. Convocati su un titolo programmatico ed esigente, oggi e domani, il movimento giovanile di Mcl raduna i propri rappresentanti da tutti i territori a Roma, presso Villa Aurelia, per l’Assemblea nazionale nella quale saranno eletti il delegato, successore di Gianluca Ghidoni che chiude il suo mandato, unitamente componenti dell’esecutivo. Un passaggio significativo e non formale della stagione congressuale del Movimento Cristiano Lavoratori, che si chiuderà con l’assise generale dall’1 al 3 febbraio del prossimo anno. “Il Movimento – evidenzia il presidente nazionale di Mcl, Antonio Di Matteo – ha assunto il compito affidato dal Santo Padre nell’udienza per il nostro cinquantesimo lo scorso anno: iniziare una nuova semina, essendo nel tempo di oggi segno e presenza organizzata del Vangelo nel mondo del lavoro e negli ambienti di vita. Questo compito non può essere svolto senza dare valore al contributo che i giovani possono dare, non solo nel Mcl, ma in e per esso nella società e nella Chiesa”. Nella consapevolezza delle importanti sfide che si trovano ad affrontare insieme ai loro coetanei, i Giovani Mcl si confronteranno sulle “grandi questioni di questo tempo che è davvero un cambio d’epoca, segnato dalla precarizzazione non solo del lavoro ma anche delle relazioni. In un contesto nel quale la guerra e la pervasività delle nuove tecnologie richiedono un ‘di più’ di responsabilità, senza mettere da parte il coraggio della speranza”. Nella prima giornata interverranno anche l’assistente ecclesiastico, don Francesco Poli, e il direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei, don Bruno Bignami. Sabato è previsto l’intervento del capo Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri Michele Sciscioli quale delegato del ministro Andrea Abodi.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /