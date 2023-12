Fisc: Mauro Ungaro confermato presidente dei settimanali cattolici. Don De Luca vicepresidente, Genisio vicepresidente vicario

(Foto SIR/Marco Calvarese)

Mauro Ungaro, direttore del settimanale diocesano di Gorizia “Voce Isontina”, è stato confermato presidente della Federazione italiana dei settimanali cattolici (Fisc) per il secondo mandato consecutivo. Lo ha

eletto questa mattina il Consiglio nazionale, riunitosi a Roma nella sede della Cei per procedere al rinnovo delle cariche del Comitato esecutivo per il quadriennio 2024/2027: vicepresidente è don Vincenzo Doriano De Luca (“Nuova stagione” di Napoli), vicepresidente vicario è Chiara Genisio (Agenzia giornali diocesani del Piemonte e Valle d’Aosta), segretario è Simone Incicco (“L’Ancora” di San Benedetto del Tronto) e tesoriere Marilisa Della Monica (“L’amico del popolo” di Agrigento). In concomitanza con la riunione del Consiglio nazionale e, in separata sede, il Comitato tecnico consultivo si è riunito per l’elezione del coordinatore, Daniele Livio (“La guida”) e del segretario, Roberto Giuglard (“Vita diocesana pinerolese”).