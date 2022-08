Papa Francesco: il 29 e 30 agosto la riunione di tutti i cardinali

97 partecipanti, tra cardinali, patriarchi orientali e superiori della Segreteria di Stato. Sono questi, per ora, i “numeri” della riunione dei cardinali sulla nuova Costituzione apostolica Praedicate Evangelium, annunciata da Papa Francesco il 29 maggio scorso come evento che seguirà il Concistoro previsto questo pomeriggio, alle 16, nella basilica di San Pietro. Le sessioni – rende noto la Sala Stampa della Santa Sede – si svolgeranno la mattina dalle 9 ed il pomeriggio dalle ore 16, dopo una breve pausa per il pranzo. Sono previsti incontri per gruppi linguistici su diversi aspetti relativi al Documento, come pure confronti in Aula. Nel pomeriggio di martedì 30 agosto, dopo i lavori assembleari, alle 17.30, sarà celebrata la Messa nella basilica di San Pietro.