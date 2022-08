Elezioni: De Palo (Forum famiglie), “in nuovo governo un commissario straordinario per la natalità”

“Finalmente in campagna elettorale si è cominciato a parlare del tema più strategico per la ripartenza del Paese, ovvero la natalità. A seguito anche delle nostre sollecitazioni alcune coalizioni hanno già annunciato le loro proposte in merito. Attendiamo fiduciosi anche quelle non ancora pervenute”, dichiara Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari e presidente della Fondazione per la natalità.

“Se vogliamo veramente contrastare il calo demografico non condannando il nostro Paese al suo declino, per dare concretezza a questi programmi e non ridurli a semplici proclami elettorali, proponiamo – conclude De Palo – che nel prossimo Governo ci sia un commissario straordinario per la natalità e un ministro della Famiglia con portafoglio”.