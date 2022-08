Papa Francesco: ai nuovi cardinali, “compassione, vicinanza e tenerezza”

“Compassione, vicinanza e tenerezza: questo è lo stile di Gesù”. A ribadirlo, a braccio, è stato il Papa, durante l’omelia del Concistoro nella basilica di San Pietro. Il “fuoco di brace”, ha spiegato a proposito dei due tipi di fuoco su cui ha incentrato l’omelia – “il fuoco irruente e il fuoco mite” – è quello che “arde in modo particolare nella preghiera di adorazione, quando stiamo in silenzio vicino all’Eucaristia e assaporiamo la presenza umile, discreta, nascosta del Signore, così che questa presenza stessa diventa nutrimento per la nostra vita quotidiana”. “Il fuoco di brace fa pensare ad esempio a San Charles de Foucauld”, ha proseguito Francesco: “Al suo rimanere a lungo in un ambiente non cristiano, nella solitudine del deserto, puntando tutto sulla presenza: la presenza di Gesù vivo, nella Parola e nell’Eucaristia, e la sua stessa presenza fraterna, amichevole, caritatevole”. “Ma fa pensare anche a quei fratelli e sorelle che vivono la consacrazione secolare, nel mondo, alimentando il fuoco basso e duraturo negli ambienti di lavoro, nelle relazioni interpersonali, negli incontri di piccole fraternità”, l’omaggio ai laici: “Oppure, come preti, in un ministero perseverante e generoso, senza clamori, in mezzo alla gente della parrocchia”. “C’è un parroco di tre parrocchie, qui in Italia, che aveva tanto lavoro”, ha raccontato il Papa a braccio: “Ma tu sei capace di stare insieme alla gente?”. “Sì, io conosco anche i nomi dei cani delle famiglie”. “E poi, non è fuoco di brace quello che ogni giorno riscalda la vita di tanti sposi cristiani?”, si è chiesto Francesco: “la santità coniugale. Ravvivato con una preghiera semplice, fatta in casa, con gesti e sguardi di tenerezza, e con l’amore che pazientemente accompagna i figli nel loro cammino di crescita. E non dimentichiamo il fuoco di brace custodito dai vecchi: il focolare della memoria, sia nell’ambito familiare sia in quello sociale e civile”. “Quant’è importante questo braciere dei vecchi!”, ha esclamato il Papa: “Attorno ad esso si radunano le famiglie; permette di leggere il presente alla luce delle esperienze passate, e di fare scelte sagge”.