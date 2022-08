Astronomia ed ecologia: Frati minori Umbria, dall’8 all’11 settembre ad Amelia festival ”Madre Terra, Sorelle Stelle”. Istituiti anche un premio e un concorso fotografico

Facendo seguito all’iniziativa “Borghi stellari” edizione del 2021, dall’8 all’11 settembre avrà luogo ad Amelia (Tr) il festival ”Madre Terra, Sorelle Stelle” dedicato a temi culturali, scientifici ed artistici essenzialmente incentrati sull’ecologia integrale, la ricerca scientifica, l’astronomia e il dialogo fra scienza e fede. La manifestazione, patrocinata dal ministero della Cultura con la partnership del Comune di Amelia, è fortemente sostenuta dal Convento della Santissima Annunziata, sede del Planetario di Amelia e dell’Ufficio giustizia, pace e integrità del Creato dei frati francescani minori dell’Umbria.

L’evento, per il quale è già previsto il sostegno della Pontificia Università Antonianum di Roma, sarà articolato su un intenso programma di iniziative ed incontri che coinvolgeranno imprese e reti di imprese, scienziati, docenti universitari, ricercatori, rappresentanti di organizzazioni ecologiche ed esponenti di differenti fedi religiose, nell’ottica di un sempre più condiviso dialogo sull’ecosistema e sul concreto sviluppo di progetti rivolti alla cura, alla tutela e alla sempre più necessaria ed ineludibile valorizzazione ecologica del territorio.

Quattro giorni di conferenze, tavole rotonde, spettacoli teatrali, concerti, eventi culturali, mostre ed esperienze scientifiche che si svolgeranno nei luoghi più suggestivi dell’antica Amelia e presso il planetario e che, in particolare, si propongono di coinvolgere i cittadini di ogni età nella conoscenza e nell’approfondimento di tematiche di sempre più urgente e vitale importanza per il sostenibile futuro di “Madre Terra” e dell’intero genere umano. Prevista la partecipazione, fra gli altri, del vescovo di Terni Francesco Soddu, dell’astronauta Roberto Vittori, dell’attore Giovanni Scifoni, del fisico Roberto Battiston, del ministro generale dei francescani minori fra Massimo Fusarelli, del filosofo Umberto Galimberti.

L’organizzazione ha inoltre istituito il ”Premio Madre Terra Sorelle Stelle”, che sarà conferito a Barbara Gallavotti, distintasi nell’ambito della scienza e della divulgazione scientifica. Sarà inoltre svolto un concorso fotografico che promuoverà la bellezza del creato e del cielo stellato.