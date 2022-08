A Sua immagine: puntata di oggi alla scoperta di Mazara del Vallo. Domani speciale sulla visita del Papa a L’Aquila

Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, è la prossima località raggiunta da A Sua immagine, in onda oggi dalle 16 su Rai Uno. E Mazara è la terra dell’incontro e della sovrapposizione di culture, sin dalle sue remote origini greche, che vedono alternarsi arabi, bizantini, normanni, svevi, angioini aragonesi, che lasciano testimonianze meravigliose come la cattedrale, poi ricostruita in epoca barocca, o la chiesa di San Nicolò Regale. Mazara è terra di incontro ancora oggi: nelle strade della cosiddetta casbah si ascolta il canto del muezzin, e si concretizza una convivenza non scontata fra la comunità autoctona e le presenze tunisine e maghrebine in genere che a Mazara hanno trovato una casa ormai da almeno tre generazioni; la Caritas si prende cura di questa realtà, con iniziative che contribuiscono allo sviluppo socioculturale del posto. E Mazara è terra di popolo anche nella cultura: il Satiro danzante che campeggia nel museo a lui dedicato fu trovato da un pescatore, che di quella scoperta e della vita in mare racconterà ogni dettaglio; e un teatro voluto dal popolo dopo i moti del 1848 ricorderà l’importanza della Sicilia nella storia del nostro Risorgimento.

A seguire “Le ragioni della Speranza” con don Maurizio Patriciello. Da Sassari, in Sardegna, parte una preghiera particolare: che i grandi della terra recuperino il senso dell’umanità e pongano fine a tutte le guerre in corso nel mondo. Perché da Sassari? Perché è lì che la Madonna delle Grazie è stata invocata 79 anni fa per risparmiare la comunità dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Cosa realmente accaduta. Nel viaggio tra i luoghi di preghiera e la loro spiritualità, don Maurizio Patriciello ci porta a conoscere da vicino il santuario che è curato dai frati minori di Sassari impegnati anche a dare sollievo ai malati di aids e a supportare i giovani tossicodipendenti in due loro strutture.

Nella puntata in onda domani, dalle 8.20, uno speciale dedicato alla visita pastorale di Papa Francesco a L’Aquila, in occasione della Perdonanza celestiniana, che viene celebrata all’Aquila il 28 e il 29 agosto. Il via alla trasmissione, in concomitanza con l’arrivo del pontefice nel capoluogo abruzzese. Si protrarrà fino alla celebrazione della messa, e riprenderà subito la sua conclusione. Dedicati alla Perdonanza, al suo significato, agli eventi che la precedono e la caratterizzano, nonché alla figura di Celestino V, al senso dei suoi gesti, e a una riflessione su penitenza e perdono, saranno anche i contenuti della puntata, condotta come sempre da Lorena Bianchetti, che ospiterà Alessandro Gisotti, direttore dei media Vaticani, padre Luciano Lotti, segretario dei Gruppi di preghiera Padre Pio, e la professoressa Lia Giancristofaro, antropologa.