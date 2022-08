Concistoro: quindici le delegazioni ufficiali

Paraguay, Brasile, Francia, Ghana, Spagna, Mongolia, Timor Est, Corea, Gran Bretagna, Italia, Nigeria, Usa, Ordine di Malta, Santo Sepolcro, Cavalieri di Colombo. Sono quindici le delegazioni ufficiali presenti oggi nella basilica di San Pietro, per l’ottavo Concistoro di Papa Francesco, durante il quale il Santo Padre ha creato 20 nuovi cardinali, solo uno dei quali (il cardinale ghanese) assente a causa di malattia. Alcune delegazioni, come quella del Paraguay, sono guidate dal presidente, Mario Abdo Benitez. Per l’Italia è presente Roberto Garofoli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la consorte. Tra i circa 100 porporati che partecipano al Concistoro, provenienti dai cinque continenti, è presente anche il cardinale Angelo Becciu.