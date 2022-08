Cinema: Roma, il 31 agosto la presentazione del film “Mother Teresa: no Greater Love”

Mercoledì prossimo, 31 agosto, alle 11.30, presso la Sala Marconi di Palazzo Pio (Piazza Pia 3) a Roma, avrà luogo una conferenza stampa di presentazione del film “Mother Teresa: no Greater Love”, in vista del XXV anniversario della morte, che ricorre il 5 settembre. Il film è stato prodotto dai Cavalieri di Colombo in collaborazione con le Missionarie della Carità e sarà distribuito in oltre 900 sale negli Stati Uniti e in Canada, il 3 e 4 ottobre prossimi. La conferenza, promossa dai Cavalieri di Colombo, sarà l’occasione – si legge in una nota – “per condividere la profondità della produzione, il suo processo di sviluppo nei vari continenti e l’accesso senza precedenti sia agli archivi istituzionali che agli archivi delle Missionarie della Carità”. All’evento interverranno il card. Sean O’Malley, arcivescovo di Boston e membro del Consiglio dei Cardinali; Patrick Kelly, cavaliere supremo dei Cavalieri di Colombo; mons. Brian Kolodiejchuk, postulatore della Causa di Canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta; suor M. Miryam Thérèse, superiora regionale delle Missionarie della Carità; David Naglieri, regista e produttore di “Mother Teresa: no Greater Love”, vincitore del Premio Emmy. Il Cavaliere Supremo Patrick Kelly donerà al Santo Padre Francesco una copia del film, nel corso dell’udienza generale del mercoledì che precederà la conferenza stampa. Inoltre, alle 17 di mercoledì, si terrà una proiezione in anteprima del film nella Filmoteca Vaticana. L’incontro sarà moderato da Jonathan Reyes, vicepresidente senior dei Cavalieri di Colombo per le Comunicazioni e Partenariati Strategici e da Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione, che introdurrà l’evento. La conferenza stampa sarà trasmessa in streaming sul Canale YouTube.